Actualidade

O processo de classificação do quadro "Les Bicyclettes ou Les Cycles", de Maria Helena Vieira da Silva, aberto em 2017, foi arquivado, por ter caducado, três anos depois de a saída da obra de Portugal ter recebido parecer negativo.

Num anúncio datado de 15 de novembro de 2019 e hoje publicado em Diário da República, assinado pela então diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, pode ler-se que "foi determinado o arquivamento, por caducidade, do procedimento de classificação da pintura a óleo".

Em 18 de janeiro de 2017, a diretora-geral havia publicado um anúncio em Diário da República que determinava a classificação do quadro de 1951, seguindo-se, em 2018, a revelação de que a Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura tinha concordado com a mesma, que era assim proposta ao então ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, para classificação.