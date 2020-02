Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela manutenção da rede ferroviária nacional, divulgou hoje o lançamento de um concurso público para a empreitada de modernização do subtroço da Linha da Beira Alta Cerdeira - Vilar Formoso.

Segundo a IP, o concurso para a empreitada de "Modernização do Subtroço Cerdeira - Vilar Formoso - Trabalhos de Via, Catenária, Obras de Contenção, Caminho de Cabos e RCT+TP" foi hoje publicado em Diário da República.

"Num investimento estimado em 50 milhões de euros, esta obra é desenvolvida no âmbito do projeto de Modernização da Linha da Beira Alta, que integra o programa Ferrovia2020, e complementa a intervenção atualmente em curso de renovação de via do subtroço entre Guarda e Cerdeira", é referido numa nota enviada à agência Lusa.