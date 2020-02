Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que a Guiné Equatorial deverá conseguir atrair bastante investimento externo para o setor do petróleo e gás este ano, que apelidou de 'Ano do Investimento', na sequência do 'Ano da Energia'.

"O Ano do Investimento 2020 na Guiné Equatorial pode ganhar fôlego na sequência do sucesso do Ano da Energia, em 2019, e angariar com sucesso o muito necessário investimento direto estrangeiro", escrevem os peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist.

Num comentário enviado aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, a EIU lembra o interesse mostrado por grandes petrolíferas mundiais, como a francesa Trident, a norte-americana Marathon Oil e várias da Rússia e salienta que isto mostra que a estratégia seguida pelo Governo de Teodoro Obiang está certa.