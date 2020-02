Acidente/Borba

Os oito arguidos no caso da derrocada da estrada 255 em Borba, no distrito de Évora, sabiam da instabilidade do talude e a situação está descrita em documentos e foi abordada em várias reuniões, segundo a acusação.

No despacho de acusação, consultado hoje pela agência Lusa, o Ministério Público (MP) indica que a instabilidade do talude (muro de suporte) do lado do troço da estrada que ruiu "foi evidenciada sistematicamente, ao longo dos anos, junto de todos os arguidos".

De acordo com a acusação, a situação do talude foi "assinalada em estudos, relatório, memorandos e informações", além de ter sido tema de diversas reuniões.