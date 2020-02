Euro2020

A seleção portuguesa vai receber a congénere de Malta em 09 de junho, no último jogo de preparação para o Euro2020, onde defenderá o título europeu, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o plano divulgado no sítio oficial do organismo federativo na Internet, Portugal terá cinco jogos de preparação até ao Euro2020, com as seleções da Bélgica, Croácia, Espanha, Eslovénia e Malta.

No Torneio Internacional do Qatar, a 'equipa das quinas' defronta a Bélgica, líder do 'ranking' da FIFA, e a Croácia, vice-campeã mundial.