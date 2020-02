Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de três jovens suspeitos do homicídio de um homem de 36 anos, crime que ocorreu no sábado à noite, no bairro da Cova da Moura, na Amadora, distrito de Lisboa.

Os suspeitos são três homens, com 17, 20 e 22 anos, que foram identificados, localizados e detidos por "fortes indícios" da prática deste crime, indicou a PJ, referindo que os jovens já foram presentes a primeiro interrogatório judicial.

Em comunicado, a polícia informou que a um dos jovens foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, enquanto os outros dois ficaram obrigados a apresentações diárias às autoridades e proibidos de manterem contactos entre si.