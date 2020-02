Moçambique/Ataques

A presidente do parlamento moçambicano, Esperança Bias, condenou hoje "veementemente" os ataques protagonizados por grupos armados no Centro e Norte do país, no discurso de abertura da nona legislatura.

As populações de Cabo Delgado "têm sido vítimas de ações violentas de malfeitores e ignóbeis, sem escrúpulos que matam população pacífica, indefesa e destroem os seus bens", disse a líder da Assembleia da República, em Maputo.

"Condenamos, igualmente, os ataques protagonizados por grupos armados no Centro do país, causando mortes e instabilidade", acrescentou.