Covid-19

O epidemiologista norte-americano David Heymann classificou hoje como "especulação" a ideia de que o novo coronavírus, designado Covid-19, enfraquece em climas quentes, e apontou que as implicações da doença continuam a ser "largamente desconhecidas".

"Nem eu, nem ninguém, pode dar uma resposta precisa a essa questão", explicou à agência Lusa o professor de Epidemiologia na Escola de Higiene de Londres e ex-diretor da Organização Mundial da Saúde para as Doenças Transmissíveis.

Numa entrevista por telefone, a partir da capital britânica, Heymann reconheceu que alguns coronavírus, como a gripe comum, prevalecem sobretudo no inverno, mas que há também os que são transmissíveis com igual intensidade durante todo o ano, como é exemplo a Síndrome Respiratória do Médio Oriente.