Os ministros do Interior dos 16 estados federados da Alemanha vão reunir-se para analisar em conjunto o ataque xenófobo de Hanau (Alemanha central), no qual morreram nove pessoas de origem estrangeira, além do alegado assassino e da sua mãe.

O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, durante uma visita a Hanau, na qual expressou as suas condolências à população e repetiu algumas das palavras da chanceler, Angela Merkel, afirmando que "o racismo é um veneno".

"Ainda é muito cedo, mas tudo aponta para uma motivação racista. O racismo é um veneno, perturba os espíritos e leva ao surgimento do mal", disse Seehofer.