Actualidade

O número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados subiu em janeiro, pelo terceiro mês consecutivo, para 5.451, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os dados mensais do IEFP sobre o estado civil do desempregado e condição laboral do cônjuge mostram que, no final de janeiro, o número de casais em que ambos estão desempregados subiu 2,1% face ao mês anterior, depois de ter registado também uma subida de 1,2% em dezembro e de 1% em novembro.

As subidas ocorrem depois de, em outubro, o número ter atingido o valor mais baixo desde setembro de 2011, com 5.222 casais em que ambos estavam desempregados.