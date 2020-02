Actualidade

A extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem, terá um "efeito paralisador na liberdade de imprensa", alertou hoje a comissária para os direitos humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic.

A "possível extradição" do fundador da Wikileaks, atualmente detido no Reino Unido, "tem implicações em termos de direitos humanos que ultrapassam largamento o seu caso individual", considerou Mijatovic num comunicado.

"As acusações gerais e vagas contra (ele) e os crimes mencionados na acusação são perturbadores na medida em que muitos deles dizem respeito a atividades que estão no centro do jornalismo de investigação", insistiu a comissária.