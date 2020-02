Actualidade

Os trabalhadores da ANA - Aeroportos de Portugal recusaram uma proposta de atualização salarial de "míseros zero vírgula qualquer coisa por cento" e prometem lutar por melhores salários, segundo um comunicado assinado por três sindicatos.

No documento, enviado à Lusa, o SITAVA (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos), SINDAV (Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação) e SINTAC (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil) acusaram a gestora dos aeroportos nacionais, detida pela Vinci, de "falta de respeito" para com os trabalhadores.

"A fazer fé nos órgãos de comunicação social, que veicularam tais notícias, a ANA/Vinci tem um dos melhores e mais rentáveis negócios do nosso país, com proveitos e taxas de crescimento quase impensáveis, e com rendibilidades no negócio que fazem inveja a outros", lê-se no documento.