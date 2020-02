Eutanásia

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira afirmou hoje que vai votar a favor dos cinco projetos sobre despenalização da morte medicamente assistida em nome da dignidade humana.

"Merecemos uma morte que nos humanize e em que tenhamos hipótese de morrer de forma que dignifique a nossa existência", afirmou a deputada que se desvinculou do Livre, durante o debate, no parlamento, dos projetos de lei do BE, PAN, PS, PEV e Iniciativa Liberal.

Os valores da dignidade, da liberdade e da autodeterminação "não são referendáveis", disse.