Volta ao Algarve

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) subiu hoje à liderança da Volta ao Algarve, ao vencer a segunda etapa, que ligou Sagres ao Alto da Fóia.

No final do percurso, com 183,9 quilómetros e que terminava numa contagem de montanha de primeira categoria, Evenepoel venceu em 4:46.38 horas, o mesmo tempo do alemão Maximilian Schachamann (Bora-hansgrohe) e menos dois segundos do que o irlandês Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) e do que o português Rui Costa (UAE-Emirates).

Na geral, Evenepoel lidera com o mesmo tempo Schachamann e dois segundos de avanço sobre Rui Costa e Martin.