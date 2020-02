RCA

Vários altos responsáveis da Organização das Nações Unidas (ONU) apelaram hoje à "urgente libertação de fundos" prometidos pela comunidade internacional para a preparação de eleições na República Centro-Africana (RCA), numa reunião do Conselho de Segurança.

De acordo com um relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca-se a falta de disponibilidade dos fundos públicos para as eleições na RCA do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, no valor de 41,8 milhões de dólares (38,7 milhões de euros) ou a falta de pagamento de 15 milhões de dólares (13,9 milhões de euros) prometidos pela União Europeia para a RCA.

O relatório do secretário-geral indica que a RCA aprovou um Orçamento de Estado de 2020 no valor de 481 milhões de dólares (445 milhões de euros), onde se incluem dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros) para as eleições e 400 mil dólares (370 mil euros) para mecanismos de vigilância.