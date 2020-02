Actualidade

A Novabase vai propor à assembleia-geral anual a redução do capital social e o pagamento de dividendos aos acionistas de 0,85 euros por ação, segundo informação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a Novabase anuncia "a intenção do seu Conselho de Administração de propor à assembleia-geral anual de 2020, no próximo dia 12 de maio, a redução do capital social da Novabase, no montante de aproximadamente 26,7 milhões de euros, com o consequente pagamento aos acionistas dos montantes correspondentes às importâncias libertadas em virtude da redução de capital".

"Este pagamento, representará uma remuneração de 85 cêntimos de euro por ação", lê-se no documento.