Actualidade

O BCP fechou 2019 com mais 109 trabalhadores em Portugal do que em 2018, mas no mesmo período fechou 41 sucursais no país, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comunicado enviado no âmbito da apresentação de resultados anuais (lucro de 302 milhões de euros) detalha que na sua atividade em Portugal, o banco liderado por Miguel Maya subiu o número de trabalhadores de 7.095 para 7.204, o que configura um aumento de 109 trabalhadores, correspondentes ao maior número contratações do que saídas.

Dos maiores bancos que até agora apresentaram resultados, o BCP foi o único a registar um aumento do número de trabalhadores em 2019.