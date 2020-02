Actualidade

O número de beneficiários de prestações de desemprego caiu 4,1% em janeiro face ao período homólogo, mas aumentou em cadeia pelo quarto mês consecutivo, com uma subida de 4,6% relativamente a dezembro, revelam as estatísticas mensais da Segurança Social.

"Verificou-se pelo quarto mês consecutivo um aumento do número total de beneficiários das prestações de desemprego", mês em que se processaram 179.065 prestações, indica a síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Quanto ao subsídio de desemprego, registou-se um aumento mensal de 4,9% de beneficiários, para 150.854, correspondendo a mais 7.077 subsídios do que em dezembro. Já na comparação homóloga, o número de subsídios de desemprego caiu 3,4% (menos 5.229 subsídios do que há um ano).