Borba/Acidente

O ministro do Ambiente disse hoje que os três funcionários da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) acusados no caso da derrocada em Borba devem "passar a pasta" e deixar de exercer cargos de chefia "em poucos dias".

"Aqueles que são chefes não estão em condições de poder continuar a exercer as suas comissões de serviço. Quem faz cessar essas comissões é o senhor diretor-geral, mas parece muito claro que essas pessoas deverão passar a pasta em poucos dias", afirmou João Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática falava à Lusa no Barreiro, no distrito de Setúbal, à margem da inauguração de uma nova ligação à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do concelho, onde lamentou "profundamente o envolvimento de pessoas da DGEG na acusação".