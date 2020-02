Actualidade

A petição que apela à suspensão da obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos, vai ser discutida na Assembleia da República a 27 de fevereiro, adiantou hoje à Lusa o promotor.

A petição "Diz Não ao Paredão", que foi criada em março de 2019 e que reuniu mais de 6.500 assinaturas, vai ser debatida na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, pelas 14:00, disse Humberto Silva, presidente da Associação Década Reversível (ADERE).

"Continuamos com muitas incógnitas no processo. Não há previsão do impacto na qualidade do ar com o aumento do número de navios e camiões, não há uma previsão do impacto cumulativo dos três projetos, não há previsão da desvalorização turística da cidade e não há estudos realizados para os concelhos vizinhos", frisou.