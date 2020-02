Eutanásia

Dados de um estudo do Instituto de Ciências Sociais hoje divulgados revelam que 43% dos inquiridos concorda com a eutanásia, contra 28% que discorda, mas 22% "tem uma posição intermédia", segundo a investigadora Ana Espírito Santo.

"Face aos números, se houvesse um referendo, eu diria que está tudo em aberto", concluiu Ana Espírito Santo, do ISCTE-Universidade Técnica de Lisboa, na apresentação de um dos temas do "Estudo eleitoral português - 2019", no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa.

O estudo baseia-se num inquérito que decorreu entre 12 de outubro e 19 de dezembro, coordenado por uma equipa do ICS liderada pela investigadora Marina Costa Lobo.