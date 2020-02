Actualidade

O resultado líquido da Jerónimo Martins subiu 7,9% no ano passado, face a 2018, para 433 milhões de euros, anunciou hoje a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins refere que as vendas consolidadas subiram 7,5% para 18.638 milhões de euros, no período em análise.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 8,9% para 1.045 milhões de euros.