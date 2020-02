Actualidade

O total de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) baixou em cerca de 14 mil pessoas no último ano, caindo dos 216.719 beneficiários em janeiro de 2019 para os 202.693 em janeiro deste ano, segundo dados oficiais.

De acordo com as estatísticas oficiais publicadas na página da Segurança Social, o total de beneficiários do RSI esteve em queda constante entre janeiro e novembro de 2019, estabilizando a partir daí em cerca de 202 mil beneficiários apoiados pelo Estado.

As estatísticas relativas às prestações sociais revelam ainda um crescimento de cerca de 12 mil beneficiários da Prestação Social para a Inclusão entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020.