Eutanásia

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos criticou hoje a "forma precipitada" como a questão da morte medicamente assistida "foi colocada nesta legislatura" e aprovada na generalidade pelo parlamento "sem haver um debate profundo" na sociedade.

Em declarações à agência Lusa após a aprovação desta tarde, Ana Paula Martins frisou que a Ordem dos Farmacêuticos não tomou posição a favor, nem contra, neste tema, mas que não pode deixar de ter uma "posição desfavorável quanto à forma precipitada como esta matéria foi colocada nesta legislatura, sem haver um debate profundo".

A bastonária referiu que a Ordem tem "dificuldade em compreender a urgência e a prioridade do debate" sobre a eutanásia que levaram os partidos a aprovar projetos de lei, quando as questões verdadeiramente prioritárias na área da saúde e do Serviço nacional de Saúde (SNS) exigem discussão e "capacidade de resposta" aos problemas que enfrentam.