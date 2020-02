Actualidade

A Jerónimo Martins prevê investir entre 700 e 750 milhões de euros em 2020, programa que inclui a expansão das cadeias Biedronka e Pingo Doce, foi hoje anunciado ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins refere que "o programa de 'capex' [investimento] para o ano 2020 estima-se em 700-750 milhões de euros, incluindo o plano de expansão que acrescentará mais de 100 localizações líquidas à Biedronka (60% das quais no formato 'standard' e as restantes no conceito de menor dimensão), cerca de 50 à Hebe, cerca de 10 ao Pingo Doce, uma ao Recheio e cerca de 130 à Ara".

Segundo a empresa, a "rigorosa execução do plano de 2019 fortaleceu as propostas de valor de todas as insígnias, que entraram em 2020 mais competitivas e preparadas para servir os consumidores ao melhor nível".