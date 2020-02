Actualidade

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, defendeu hoje em conferência de imprensa que as transferências do MB Way devem ser comissionadas a um "preço justo" que corresponda ao serviço prestado, e com "transparência".

"Evito sempre o comentário político até ao momento em que a política se confunde com a economia", começou por responder Miguel Maya aos jornalistas quando perguntado sobre a intenção de alguns partidos limitarem o comissionamento do MB Way.

Miguel Maya afirmou que o BCP defende "um sistema financeiro transparente na relação com os clientes", e que a "transparência requer preço justo".