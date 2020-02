Actualidade

O dirigente associativo e técnico marítimo Rui Santos instou hoje Portugal a usar a presidência da União Europeia (UE), em 2021, para participar no desenvolvimento do setor pesqueiro e da economia do mar na África do Sul.

"Julgo que a África do Sul gostaria de ter Portugal como parceiro científico ao nível do mar. Portugal poderia começar primeiro pelo conhecimento científico para depois negociar futuros laços de comércio e de importação ou exportação de pesca", disse o técnico português, que é também presidente da tertúlia Academia do Bacalhau, na Cidade do Cabo.

Rui Santos, que falava à Lusa após um encontro entre o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e dirigentes associativos e homens de negócios na Cidade do Cabo, sublinhou que Portugal está muito avançado relativamente aos "amigos sul-africanos" e a melhor forma seria começar pelo ensino, "para educar sobre as mais-valias do mar, as suas riquezas e a conservação dos recursos marinhos".