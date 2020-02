Actualidade

O FC Porto perdeu hoje em casa dos alemães do Bayer Leverkusen, por 2-1, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Alario (29 minutos) e Havertz (57), na marcação de uma grande penalidade, marcaram os golos do Bayer Leverkusen, com Luis Díaz (73) a reduzir para os 'dragões'.

A segunda mão dos 16 avos de final disputa-se em 27 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no Porto.