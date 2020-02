UE/Orçamento

O Conselho Europeu extraordinário iniciado hoje à tarde em Bruxelas em busca de um acordo sobre o orçamento plurianual da UE só será retomado na sexta-feira de manhã, prosseguindo durante a madrugada reuniões bilaterais para tentar aproximar posições.

Depois de uma ronda inicial pela mesa, durante a qual cada chefe de Estado e de Governo apresentou as suas ideias, e na qual, segundo fontes diplomáticas, ficaram uma vez mais expostas as divergências profundas entre os contribuintes líquidos, de um lado, e os países "Amigos da Coesão" e os que defendem um orçamento ambicioso, do outro, o Conselho foi interrompido cerca das 20:30 locais (19:30 em Lisboa), para reuniões bilaterais.

O porta-voz do presidente do Conselho Europeu explicou que Charles Michel iria receber, um a um, os 27 chefes de Estado ou de Governo, seguindo a ordem das presidências rotativas da União Europeia (EU), pelo que o primeiro-ministro António Costa foi logo o terceiro a ser ouvido, a seguir ao chefe de Governo da Croácia - que preside ao Conselho da UE no corrente semestre - e à chanceler alemã.