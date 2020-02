Vírus

O surto do coronavírus Covid-19 matou mais 115 pessoas na província chinesa de Hubei, onde começou a epidemia, aumentando para 2.333 o número de mortos na China continental, de acordo com a contagem diária da Comissão de Saúde local.

De acordo com as autoridades de saúde da província Hubei, a maioria das mortes foi registada em Wuhan, onde o novo coronavírus foi detetado no final de 2019.

O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.