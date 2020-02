Actualidade

O novo álbum de Rodrigo Leão, "O Método", é editado na sexta-feira, do qual são já conhecidos o tema que dá título ao CD e "A Bailarina", foi hoje divulgado.

Segundo o comunicado da promotora, trata-se de um "disco marcado pelas sonoridades ambientais eletro´nicas", que conta com participac¸o~es especiais de Casper Clausen, Federico Albanese, A^ngela Silva, Viviena Tupikova e do coro da Associac¸a~o Musical dos Amigos das Crianc¸as.

O músico tem agendado apresentações do álbum, na próxima quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e, no dia 09 de março, na Casa da Música, no Porto.