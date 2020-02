Wikileaks

A Amnistia Internacional apela aos EUA que suspendam as acusações de espionagem ao fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, e ao Reino Unido que não o extradite, sob pena de se cometer uma violação grave dos direitos humanos.

O apelo da Amnistia Internacional é divulgado três dias antes da audiência de extradição, que começa na segunda-feira em Londres.

"As acusações contra Julian Assange resultam diretamente da publicação de documentos divulgados como parte do seu trabalho com o Wikileaks", refere a Amnistia Internacional, em comunicado hoje divulgado.