O resultado líquido consolidado da NOS subiu 4,2% em 2019, face ao ano anterior, para 143,5 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que as receitas de exploração subiram 1,5%, para 1.599 milhões de euros, e as receitas de telecomunicações evoluíram 1,1%, para 1.522 milhões de euros, "apesar do impacto menos positivo provocado pela redução das tarifas de terminação e pela diminuição de consumo de canais desportivos 'premium'".

A NOS refere que a área de cinemas e audiovisuais registou "uma forte recuperação no segundo e terceiro trimestres e um abrandamento no quarto trimestre", sendo que, considerando a totalidade de 2019, "registou um crescimento das receitas acumulado de 6,5% para 118,8 milhões de euros".