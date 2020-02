Actualidade

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, apelou, na quinta-feira, à unidade de esforços de todos os agentes e cidadãos no combate à violência nos recintos desportivos.

O governante, que falava à margem do debate "O Desporto no XXII governo", promovido pelo Panathlon Clube de Lisboa, no Ginásio Clube Português, em Lisboa, relembrou que o Estado tem trabalhado no sentido de erradicar a violência e considera que, no caso do futebol, tanto a Federação, como a Liga, a comunicação social e os cidadãos em geral têm de fazer o mesmo percurso.

"Verifico que há muitos programas de televisão onde se discute muito 'futebol', mas onde efetivamente se discute pouco futebol. Muitas das vezes discutem-se casos de futebol, que ajudam e que alimentam um certo discurso de ódio e que acaba por ter reflexo também nas atitudes mais violentas que verificamos nos recintos desportivos e no nosso quotidiano", afirmou.