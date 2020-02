Síria

Os dirigentes da UE, reunidos hoje em Bruxelas, pediram o fim da ofensiva militar promovida pelo regime sírio e aliados na região de Idlib, no noroeste da Síria.

"A ofensiva militar do regime sírio e dos seus aliados em Idlib, que provoca enorme sofrimento humano, é inaceitável", deploraram, em declaração comum.

"A UE apela a todos os atores para que cessem imediatamente as hostilidades e pede vivamente a todos as partes do conflito que permitam um acesso humanitário direto e sem entrave a todos os que precisam", acrescentaram.