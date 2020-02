Covid-19

O surto do coronavírus Covid-19 está "sob controlo", depois de a atualização diária mostrar que 14 das 34 províncias e regiões autónomas do país não detetaram novos casos, anunciaram hoje as autoridades chinesas.

O vice-diretor da Comissão de Saúde da China, Zeng Yixin, considerou que a "situação melhorou" a nível nacional, mas sublinhou que na província de Hubei, centro do surto, o número de mortes e novos casos diários ainda está "num nível alto" a deve ser levado "a sério".

A Comissão de Saúde da China anunciou esta manhã que o número de mortos no continente chinês subiu para 2.236.