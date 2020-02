Actualidade

A circulação na Segunda Circular, em Lisboa, faz-se desde cerca das 06:00 nos dois sentidos, embora uma faixa em cada lado esteja ainda cortada, na sequência do acidente que causou três mortos, adiantou à Lusa fonte da PSP.

"Uma viatura ligeira despistou-se cerca da 01:00 no sentido Aeroporto-Benfica, junto ao Campo Grande, e embateu num poste de iluminação que caiu na estrada invadindo as vias do sentido oposto", explicou a fonte da PSP.

As três vítimas mortais eram os únicos ocupantes do carro que se despistou.