Covid-19

Dois australianos repatriados do cruzeiro Diamond Princess, posto em quarentena num porto do Japão ao ser detetado um caso de coronavírus, foram contagiados com o Covid-19, informaram hoje fontes oficiais.

As duas pessoas foram isoladas, juntamente com outras quatro, à chegada ao centro de quarentena em Darwin, no norte da Austrália, depois de terem manifestado problemas respiratórios e febre, indicou, em comunicado, o responsável sanitário do Governo australiano, Brendan Murphy.

O resultado das análises dos dois australianos foi positivo para o Covid-19, e os dois pacientes foram colocados numa zona de isolamento, nas instalações de Darwin, onde 164 australianos chegados na quinta-feira repatriados do cruzeiro vão passar 14 dias de quarentena.