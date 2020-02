UE/Orçamento

As reuniões bilaterais entre os 27 países-membros e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no âmbito cimeira europeia sobre o orçamento plurianual da UE, terminaram hoje pelas 07:00 (06:00 em Lisboa), foi anunciado.

"Após as bilaterais com todos os 27 líderes, as negociações continuam de manhã. O presidente do Conselho Europeu vai convocar a reunião plenária para as 11:00 (10:00 em Lisboa), a confirmar", informou um porta-voz do Conselho.

A reunião dos chefes de Estado ou de Governo da UE estava prevista para recomeçar às 10:00 (09:00).