Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, às 08:03 a cair 0,42%, para os 5.388,53 pontos.

Na quinta-feira, o PSI20 encerrou a cair 0,45% para 5.411,21 pontos, em linha com as descidas na Europa, com a Jerónimo Martins a perder 2%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, seis subiram e três ficaram inalteradas.