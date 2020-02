Actualidade

A escola de samba Unidos da Vila Maria vai homenagear a China moderna num dos mais importantes circuitos de Carnaval do Brasil, o Sambódromo do Anhembi, na cidade de São Paulo.

Em entrevista à Lusa, o cenógrafo Cristiano Bara disse que já tinha vontade de montar um desfile sobre o país asiático, ideia que se tornou realidade em 2020 graças a uma parceria firmada pelos membros da Unidos da Vila Maria com o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e a comunidade chinesa.

"A China hoje é um mercado que alimenta os mercados do mundo, isto é algo bem interessante. [Tentamos] entender e pegar uma receita do que deu certo [na China] e mostrar para o mundo, de uma forma figurada, carnavalesca, dentro do espetáculo Carnaval", explicou Bara.