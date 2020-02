Actualidade

O Parque das Serras do Porto apresentou candidaturas de mais de 573 mil euros para a reflorestação de 20 hectares do território, substituindo o eucalipto por carvalho e sobreiros, plantas autóctones e resistentes ao fogo.

A revelação foi feita à Lusa pelo presidente do Conselho Executivo do parque das serras, Alexandre Almeida com base no objetivo de "substituir uma área bastante grande de eucalipto por espécies autóctones, como o carvalho e o sobreiro, mais resistentes aos fogos".

A reflorestação dos 20 hectares distribuiu-se pela candidatura ao POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, que abrange seis deles, três candidatos ao apoio do Fundo Ambiental e 11 em parceria com a Lipor, disse.