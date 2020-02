Actualidade

"Limbo", um espetáculo em torno do medo, da violência e da maldade, com encenação e direção artística de Sara Carinhas, é apresentado nos próximos dias 25 e 26, em Londres, disse hoje à agência Lusa fonte da produtora.

Representada no âmbito do VAULT Festival, a peça pode ser vista no Cavern - The Vaults, em Lake Street, na capital britânica, nos dias 25 e 26, às 18:20.

Estreada em janeiro de 2019, na Voz do Operário, em Lisboa, no âmbito da iniciativa Fora de Portas do Teatro Municipal S. Luiz, a peça tem como pano de fundo a construção de um discurso em torno do medo, da violência e da maldade, como resposta ao que se passa no mundo.