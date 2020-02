Covid-19

Os residentes de Macau que estavam a bordo do cruzeiro com centenas de pessoas infetadas com o novo coronavírus, sob quarentena num porto japonês, já foram retiradas, anunciou hoje o Governo de Macau.

Os cinco residentes de Macau já saíram do cruzeiro através de um avião fretado pelo Governo de Hong Kong, indicaram as autoridades de Macau em conferência de imprensa.

Nenhum teste deu positivo de novo coronavírus, mas três residentes regressaram ao território e encontram-se sob quarentena.