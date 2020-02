Actualidade

(CORREÇÃO) Montemor-o-Novo, Évora, 20 fev 2020 (Lusa) - Uma viagem por lugares dos "episódios mais marcantes" de "Levantado do Chão", o "primeiro grande romance" do Nobel português da literatura, José Saramago, é a proposta de um roteiro literário que vai ser lançado na sexta-feira, no Alentejo.

Trata-se do "Roteiro Literário Levantado do Chão", que interliga os concelhos de Lisboa, Montemor-o-Novo e Évora, através de três percursos temáticos subdivididos em percursos rodoviários e pedestres, e que abrangem 26 pontos de interesse interpretativo sobre a obra publicada há 40 anos, refere o guia do roteiro, ao qual a agência Lusa teve hoje acesso.

Segundo o guia, o roteiro, criado pela Câmara de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, em parceria com outras entidades, propõe "dar a conhecer os lugares onde os episódios mais marcantes da obra se desenrolam, através de uma contextualização histórica e social" dos temas abordados e que inclui testemunhos sobre mulheres e homens que inspiraram as principais histórias e personagens do enredo.