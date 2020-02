Actualidade

O Instituto da Segurança Social fechou na quinta-feira um lar de idosos na Castanheira de Pera, disseram hoje à agência Lusa familiares de alguns utentes, uma informação que foi confirmada pela presidente da Câmara.

Alda Correia Carvalho disse à agência Lusa ter tomado conhecimento do encerramento da instituição privada, no centro desta vila do distrito de Leiria, na quinta-feira, "ao fim do dia", não dispondo de "muitas informações".

"Não tive qualquer informação oficial", adiantou a autarca.