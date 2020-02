Actualidade

A Comissão Europeia anunciou hoje uma multa de 6,7 milhões de euros ao grupo hoteleiro espanhol Meliá por cláusulas restritivas em acordos com operadores turísticos, que discriminavam os clientes com base na nacionalidade ou no país de residência.

Em causa está uma investigação aberta pelo executivo comunitário em fevereiro de 2017 relativa a acordos celebrados entre o Meliá e alguns operadores turísticos, no âmbito da qual se concluiu que esses contratos "continham uma cláusula segundo a qual [as ofertas] apenas eram válidas para reservas de clientes residentes em determinados países", indica a instituição em comunicado.

De acordo com a Comissão Europeia, estas "práticas ilegais" do grupo Meliá foram efetuadas em 2014 e 2015 e abrangeram acordos com operadores turísticos de todo o mundo, nomeadamente os maiores, como Kuoni, REWE, TUI e Thomas Cook, que, entretanto, anunciou a falência.