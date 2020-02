Actualidade

O trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, vai ser hoje parcialmente cortado no sentido Aeroporto-Benfica para a retirada do pórtico informativo danificado na sequência do despiste de uma viatura que causou três mortos, segundo o município.

Numa nota enviada às 11:45, a Câmara de Lisboa adianta que o trânsito na Segunda Circular vai ser cortado a partir das entradas da Rotunda do Relógio e da Alta de Lisboa, sendo apenas retomado na entrada após a Churrasqueira do Campo Grande.

"O corte está a ser feito para permitir a retirada do pórtico informativo que ficou danificado na sequência do acidente rodoviário desta madrugada na zona das Calvanas", indica a autarquia, acrescentando que no sentido Benfica-Aeroporto, o trânsito faz-se nas duas vias mais à direita.