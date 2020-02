Actualidade

A líder parlamentar do PS recebeu hoje com "surpresa" e "profunda tristeza" a notícia da morte do deputado socialista João Ataíde, destacando-o como "um homem de causas, humanista" e "um grande político" com "imensa riqueza cultural".

"O Grupo Parlamentar do PS recebeu com surpresa e com grande tristeza a notícia da morte de João Ataíde, que ainda nesta quinta-feira esteve nos trabalhos em plenário da Assembleia da República com saúde e sempre com um sorriso aberto", declarou à agência Lusa Ana Catarina Mendes.

Deputado socialista desde o início da presente legislatura, ex-secretário de Estado do Ambiente no primeiro Governo liderado por António Costa e ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, João Ataíde, morreu hoje, aos 61 anos, de doença súbita.