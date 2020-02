Óbito/Pina Moura

O velório do ex-ministro socialista Joaquim Pina Moura realiza-se em Lisboa no domingo e o funeral sai segunda-feira para o cemitério Prado do Repouso, no Porto, disse à Lusa fonte da família.

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu na quinta-feira em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa.

O velório realiza-se no domingo das 15:00 às 23:00 "no antigo museu dos Coches, em Belém, e o funeral na segunda-feira para o cemitério Prado do Repouso, a partir das 14:00", disse à Lusa o filho, o fotojornalista João Pina.